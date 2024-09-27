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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:20
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı.
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