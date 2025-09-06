Çorlu’da gece yarısı pompalı dehşet: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı bir şahıs, oturduğu depoda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olay Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu K.S. (42) bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan K.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırganın pompalı tüfeği çarşafa sararak kaçtığı belirtildi. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

