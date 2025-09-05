Çöpten atık toplayan şahıs darp edildi: O anlar kamerada

Olay, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplerden plastik ve benzeri atıkları toplayarak geçimini sağlayan S.A, henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. tarafından darp edildi. Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, O.D.'nin S.A'yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğü görüldü.Yaşanan saldırı sonrası S.A.'nın şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin şüpheli O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

