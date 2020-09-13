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Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi

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Giriş: 13.09.2020 14:38
Güncelleme:13.09.2020 14:43
Aydın’ın Efeler ilçesinde köprü altına atılan çöp ve molozlar çevre halkını bezdirdi. Yığınların oluşturduğu çöpler çevrede görüntü kirliliği oluşturuyor ve doğaya zarar veriyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde köprü altına atılan çöp ve molozlar çevre halkını bezdirdi. Yığınların oluşturduğu çöpler çevrede görüntü kirliliği oluşturuyor ve doğaya zarar veriyor.

Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi
Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi
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