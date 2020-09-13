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Çöp yığınları vatandaşı bezdirdi
Aydın’ın Efeler ilçesinde köprü altına atılan çöp ve molozlar çevre halkını bezdirdi. Yığınların oluşturduğu çöpler çevrede görüntü kirliliği oluşturuyor ve doğaya zarar veriyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde köprü altına atılan çöp ve molozlar çevre halkını bezdirdi. Yığınların oluşturduğu çöpler çevrede görüntü kirliliği oluşturuyor ve doğaya zarar veriyor.