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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi! Hikayesi ise yürek burktu! İşte vicdansız teyzenin alacağı ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 10:12
Türkiye, Bursa'da boşaltılmak istenen bir çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı konuşuyor. Tırnakları ve saçları uzayan, vücudunda yaralar oluşan ve adeta bir deri bir kemiğe dönen çocuğun yaşadıkları korku filmlerini aratmadı. 9 yıl sonra ilk kez gülen Muhammet'in hikâyesi ise yürekleri burktu. On yedi kiloya kadar düşen Muhammet'in tedavisi Akdeniz Üniversitesi'nde sürüyor.
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi!
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