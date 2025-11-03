03 Kasım 2025, Pazartesi
Çöken binanın yakınındaki 21 binada tahliye! Uzmanlar bölgenin haritasını çıkarıyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bina 4 kişiyi hayattan koparmıştı. Çevredeki bazı binaların taşıyıcı kolonlarında çatlakların oluşması üzerine 21 bina daha tahliye edildi. Ekiplerin bölgede zemin sağlamlığı tespit çalışmaları sürüyor. O noktada bulunan A Haber muhabiri Ahmet Erdem detayları aktardı.