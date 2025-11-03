03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çöken binanın yakınındaki 21 binada tahliye! Uzmanlar bölgenin haritasını çıkarıyor
Çöken binanın yakınındaki 21 binada tahliye! Uzmanlar bölgenin haritasını çıkarıyor

Çöken binanın yakınındaki 21 binada tahliye! Uzmanlar bölgenin haritasını çıkarıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 09:44
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken bina 4 kişiyi hayattan koparmıştı. Çevredeki bazı binaların taşıyıcı kolonlarında çatlakların oluşması üzerine 21 bina daha tahliye edildi. Ekiplerin bölgede zemin sağlamlığı tespit çalışmaları sürüyor. O noktada bulunan A Haber muhabiri Ahmet Erdem detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çöken binanın yakınındaki 21 binada tahliye! Uzmanlar bölgenin haritasını çıkarıyor
Güllü öldürüldü mü? Skandal ses kaydı
Güllü öldürüldü mü? Skandal ses kaydı
Barınmak için konteyner üretmek isterken seri üretime geçti
Barınmak için konteyner üretmek isterken seri üretime geçti
Güllü öldü mü öldürüldü mü?
Güllü öldü mü öldürüldü mü?
Tilkiyi bisküvi ile besledi
Tilkiyi bisküvi ile besledi
Çöken binanın yakınındaki 21 binada tahliye!
Çöken binanın yakınındaki 21 binada tahliye!
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil fırına daldı! Ortalık savaş alanı
Otomobil fırına daldı! Ortalık savaş alanı
Bahçelievler’de husumetlisinin evinde pusu kurdu
Bahçelievler'de husumetlisinin evinde pusu kurdu
Şantiye alanında işçi silahla vurulmuş halde bulundu
Şantiye alanında işçi silahla vurulmuş halde bulundu
Edirne’de katliam gibi kaza kamerada
Edirne'de katliam gibi kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster