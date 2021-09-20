20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çocuklarının gözü önünde karısını darp etti

Çocuklarının gözü önünde karısını darp etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2021 09:33
Güncelleme:20.09.2021 09:40
İzmir’in Aliağa ilçesinde, 2 çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edilmesi anbean cep telefonu görüntülerine yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede eşini darp ettiği ileri sürülen, biri 3 yaşında ve engelli diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısına şiddet uygulamaya başladı. Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu esnada gözleri önünde anneleri darp edilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sararken, vatandaşlar da yaşanan olaya kayıtsız kalmadı. Şiddet polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbar edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan adam, bir süre sonra evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan adam, vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilirken, genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de koca dehşeti
İzmir’de koca dehşeti
Sel bölgesinde okullar başladı
Sel bölgesinde okullar başladı
Bitsin bu taciz dayanamıyorum artık
Bitsin bu taciz dayanamıyorum artık
Kovid-19’dan sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike
Kovid-19'dan sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike
20 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den yağış uyarısı!
20 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji'den yağış uyarısı!
İstanbul yeni haftaya nasıl başlıyor?
İstanbul yeni haftaya nasıl başlıyor?
Koca dehşeti! Böyle darp etti
Koca dehşeti! Böyle darp etti
Akraba aileler arasında silahlı-bıçaklı düğün kavgası! Yaralılar var
Akraba aileler arasında silahlı-bıçaklı düğün kavgası! Yaralılar var
Ortalık savaş alanına döndü
Ortalık savaş alanına döndü
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Böyle devam ederse...
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Böyle devam ederse...
Emine Erdoğan’dan Afrika Seyahatlerim kitabı
Emine Erdoğan'dan "Afrika Seyahatlerim" kitabı
Kanuni’nin kaftanı restorasyonda
Kanuni'nin kaftanı restorasyonda
Daha Fazla Video Göster