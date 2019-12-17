Çocuklarını bırakıp eski sevgiline kaçan kadına Esra Erol'dan canlı yayında tokat gibi cevap! |Video

Esra Erol canlı yayında iki çocuğunu bırakıp evlenmeden önceki eski sevgilisine kaçan kadına tepki gösterdi. Erol, eski sevgilisine kaçan Büşra'ya "Utanıyorum, yapmayın bunları...!" diyerek sitem etti. Esra Erol'un bu sözleri üzerine stüdyodaki seyirciler alkışlayarak destek verdi. İşte o anlar...

ATV ekranlarında sunuculuk yapan Esra Erol, cebinde parası olmasına rağmen iki çocuğunu bırakıp evlenmeden önce birlikte olduğu adama kaçan genç kadına canlı yayında sitem etti.

Erol'un "O çocukları yetiştirecek olan kişi biziz. Ben bu sorumluluğu alıyorum." sözleri stüdyoda alkış topladı.

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol'da kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan Büşra Yücel'in hayatı ekrana geldi. Büşra'nın yaptığı açıklamalara sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında sitem etti.

İKİ ÇOCUĞUNU BIRAKIP BAŞKA ADAMA KAÇTI

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Ferdi Mengütay isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. İddiaların ardından Büşra'nın 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki çocuğunu da otogarda bırakıp gitmesi herkesi çileden çıkardı. Esra Erol'un muhabiriyle röportaj yapan birçok komşusu ise Büşra'nın çocuklarına şiddet uyguladığı hatta sokakta yatırdığını iddia etti.

ESKİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

İddiaların ardından canlı yayına çıkan Büşra ise "Ben, evi ayırdıktan sonra Bekir'den gerçekten soğudum. Programda anlatamadığım şeyler var. Ben Polat'ı 10 yıldır tanıyorum, 2 aydır da kendisiyle görüşüyorum. Evlenmeden önce görüşmüştüm, ailem istemiyor diye ayrılmıştım. Sonradan tekrar görüşmeye başladım" dedi.

"NE KADAR İĞRENÇ BİR ŞEY YA BEN UTANIYORUM"

Büşra, dün yeniden canlı yayına çıkınca annesi arayarak gözyaşları içinde kızına sitem etti. Çocuklarını bırakıp başka birine kaçan annenin isyanı Esra Erol'u da sinirlendirdi. Türk kadınından ve evliliklerinden bahseden Erol, Büşra'ya şu sözlerle veryansın etti: Kocasının da kendisini aldattığını ileri süren Büşra, Esra Erol'un kendisini dinlemediğini ve inanmadığını söyledi. Büşra'nın söyledikleri karşısında sinirlenen Esra Erol ise "Bu koltuğa oturduğunda 'Kocam bana ihanet ediyor ve ben bu adamdan boşanamıyorum' demeni çok isterdim. Kocanla mutsuzsan Polat'a kaçmak zorunda mısın ya? Kocasıyla mutsuz olan yerine birisini bulduğundan ona mı kaçacak? Bu ne kadar iğrenç bir şey ya ben utanıyorum. Kadın olarak da utanıyorum Büşra. Sakın gittiğiniz adamları kendinize güç olarak almayın. Kocan bunları yaptıysa aslanlar gibi git boşan. Ona ihtiyacın mı var? Çalışıyorum, paramı kazanıyorum diyorsun niye biriyle gidiyorsunuz siz hepiniz ya."

"BEN ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞIYORUM"

"Kendine yeni hayat kurabilecek cebinde paran da var. Niye gitmenin sebebi Polat? Bunları Polat'sız da yapabilirdin. Çocuklarını yanına alıp yeni bir hayata başlayabilirdin. Bunu yapan binlerce kadın var ya. Benim evliliğimde bütün sorumlulukları kocamla beraber mi alıyorum sanıyorsun. Günde 15-16 saat yaşıyorum bir fiil yatmadan, ayaklarımı uzatmadan. Bu sadece benim için değil bunu yapan binlerce kadın var. Çocuklarımızın okulu, masrafları, ihtiyaçları, dersleri, ekstraları, eğitimleri... Bunları kocalarımız falan yapmıyor. Zaten beklemiyorum da. Bunları ben yapıyorum. O çocukları yetiştirecek olan kişi biziz. Ben bu sorumluluğu alıyorum. Dönüp de 'Eşime sen niye bunu yapmıyorsun' demem. 'Bunu yapar mısın' derim, yapar. Yapmıyorsa da o yapmadığı için kenara çekilmem, ben yaparım. Çünkü ben çocuklarım için yaşıyorum ve bir çok kadın çocukları için yaşıyor."

Esra Erol'un programın son anlarında söylediği sözler stüdyoda alkış tufanı koparırken Büşra ise sessiz kalmayı tercih etti.