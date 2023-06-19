19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çocuklarda beyaz ışık parlaması tümör belirtisi! Tedavilerde ilk amaç hayat sonra gözü kurtarmak

Çocuklarda beyaz ışık parlaması tümör belirtisi! Tedavilerde ilk amaç hayat sonra gözü kurtarmak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2023 16:40
"Çocuğumun gözünde beyaz ışık parlaması var" deyip geçmeyin. Çünkü yalnızca çocukluk döneminde meydana gelen göz içi kötü huylu tümörün en önemli belirtisi. Peki bu hastalıkta nasıl bir tedavi süreci izleniyor? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklarda beyaz ışık parlaması tümör belirtisi!
Çocuklarda beyaz ışık parlaması tümör belirtisi!
Canlı yayın yaparken hayatını kaybetti!
Canlı yayın yaparken hayatını kaybetti!
28 il için sarı kodlu uyarı!
28 il için sarı kodlu uyarı!
Ankara - Malatya arası kısalıyor
Ankara - Malatya arası kısalıyor
İzmir’deki katliamda bir gözaltı
İzmir'deki katliamda bir gözaltı
Kurbanlık fiyatları nasıl?
Kurbanlık fiyatları nasıl?
O ilimizde ortaya çıktı! Böyle görüntülendi
O ilimizde ortaya çıktı! Böyle görüntülendi
Kızamıktan ölüm iddiası gerçek dışı
Kızamıktan ölüm iddiası gerçek dışı
A Haber farkıyla ilk kez görüntülendi
A Haber farkıyla ilk kez görüntülendi
Bal sağımı nasıl yapılır?
Bal sağımı nasıl yapılır?
Coğrafi işaret tescili aldı
Coğrafi işaret tescili aldı
Yemek için dövüştüler! Kazanan...
Yemek için dövüştüler! Kazanan...
Daha Fazla Video Göster