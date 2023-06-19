Çocuklarda beyaz ışık parlaması tümör belirtisi! Tedavilerde ilk amaç hayat sonra gözü kurtarmak

"Çocuğumun gözünde beyaz ışık parlaması var" deyip geçmeyin. Çünkü yalnızca çocukluk döneminde meydana gelen göz içi kötü huylu tümörün en önemli belirtisi. Peki bu hastalıkta nasıl bir tedavi süreci izleniyor? İşte tüm detaylar…

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