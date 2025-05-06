06 Mayıs 2025, Salı
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Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grup öğrencinin iyilik yapma gayretiyle 2011 yılında temelleri atılan İyilikhane Çocuk Derneği, bugün Türkiye ile birlikte 6 farklı ülkede çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Derneğin bugüne kadar birebir temas ettiği faydalanıcı sayısı ise tam 682 bin ihtiyaç sahibi. İlandır