Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grup öğrencinin iyilik yapma gayretiyle 2011 yılında temelleri atılan İyilikhane Çocuk Derneği, bugün Türkiye ile birlikte 6 farklı ülkede çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Derneğin bugüne kadar birebir temas ettiği faydalanıcı sayısı ise tam 682 bin ihtiyaç sahibi. İlandır