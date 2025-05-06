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Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!

Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!

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Giriş: 06.05.2025 21:55
Güncelleme:06.05.2025 22:24
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grup öğrencinin iyilik yapma gayretiyle 2011 yılında temelleri atılan İyilikhane Çocuk Derneği, bugün Türkiye ile birlikte 6 farklı ülkede çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Derneğin bugüne kadar birebir temas ettiği faydalanıcı sayısı ise tam 682 bin ihtiyaç sahibi. İlandır
Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!
Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!
Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!
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