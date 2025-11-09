Çocuk hasretine komşu darbesi!

09 Kasım 2025, Pazar

Giriş: 09.11.2025 22:35
Ankara'nın Keçiören ilçesinde uzun yıllar evlat hasreti çeken İsmet ve Sevilen Gülen çifti koruyucu aile olmaya kadar verdi. Çift, 7 yıl önce evlat edindikleri çocuklarını iddiaya göre husumetli olduğu komşuları yüzünden ellerinden alındı. Buna göre komşuları, aileyi kışkırtarak kavgaya zorladığı ve o anları kaydedip sosyal hizmetlere gönderdiğini ileri sürdü. ATV'ye konuşan acılı aile yanlışın düzeltilmesini ve çocuklarının 12. yaş gününü birlikte kutlamak istiyor.
