Çocuk hasretine komşu darbesi!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uzun yıllar evlat hasreti çeken İsmet ve Sevilen Gülen çifti koruyucu aile olmaya kadar verdi. Çift, 7 yıl önce evlat edindikleri çocuklarını iddiaya göre husumetli olduğu komşuları yüzünden ellerinden alındı. Buna göre komşuları, aileyi kışkırtarak kavgaya zorladığı ve o anları kaydedip sosyal hizmetlere gönderdiğini ileri sürdü. ATV'ye konuşan acılı aile yanlışın düzeltilmesini ve çocuklarının 12. yaş gününü birlikte kutlamak istiyor.