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Çocuğunun doğum gününde canına kıydı! Ordu'da 3 çocuk annesi intihar etti

İHA
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Giriş: 26.12.2021 19:36
Güncelleme:26.12.2021 19:36
Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evde kimsenin olmadığı sırada evinin banyosunda av tüfeğiyle canına kıydı. Genç kadının çocuklarından Ş.O.’nun bugün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerine 5 katlı binanın 3. katında oturan İlknur O. (48) evde kimsenin olmadığı sırada banyoda yanına aldığı çift kırma olarak tabir edilen av tüfeğiyle canına kıydı. Eve gelen aile yakınları kadının banyoda cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonrası kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan genç kadının çocuklarından Ş.O.'nun bugün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTUMA

Genç kadının bir yazdığı mektup sonrası yaşamına son verdiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin ise banyoda iki adet boş kartuş bulduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çocuğunun doğum gününde canına kıydı
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