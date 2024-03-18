18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çoban kavurma nasıl yapılır? 11 ayın sultanı Ramazan’a özel yemek önerisi

Çoban kavurma nasıl yapılır? 11 ayın sultanı Ramazan’a özel yemek önerisi

Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2024 18:46
A Haber ekibi iftar sofralarında farklı lezzetler denemek isteyenler için mutfağa girdi. Ustasından lezzet tüyolarını öğrendi. İşte Anadolu'nun sevilen yemeklerinden olan çoban kavurma tarifi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çoban kavurma nasıl yapılır?
Çoban kavurma nasıl yapılır?
Kebapçılarda iftar yoğunluğu
Kebapçılarda iftar yoğunluğu
Eşten zorla alınan takıya 5 yıl hapis cezası
Eşten zorla alınan takıya 5 yıl hapis cezası
Ağa takıldı! 30 bin TL’ye sattı
Ağa takıldı! 30 bin TL'ye sattı
Banu Parlak’ı vurursan 2 milyonluk bayi senin
"Banu Parlak'ı vurursan 2 milyonluk bayi senin"
Mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı
Mahsur kalan 3 kayakçı helikopterle kurtarıldı
Yol verme kavgasında silahını ateşledi
Yol verme kavgasında silahını ateşledi
Sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
Sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
Fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü
Fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü
Temel Ünlü hakkında karar
Temel Ünlü hakkında karar
İftar için kolay yemek ve tatlı tarifi
İftar için kolay yemek ve tatlı tarifi
Sarıyer’de akılalmaz olay!
Sarıyer'de akılalmaz olay!
Daha Fazla Video Göster