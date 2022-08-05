05 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Civan Canova'dan üzen haber: Akciğerimde kitle tespit edildi
Usta tiyatrocu Civan Canova, Instagram'da paylaştığı videoda, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi. Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyununda yer alan Civan Canova sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Civan Canova kimdir, kaç yaşında? İşte hayatıyla ilgili detaylar.