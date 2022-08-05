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Civan Canova'dan üzen haber: Akciğerimde kitle tespit edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2022 11:32
Usta tiyatrocu Civan Canova, Instagram'da paylaştığı videoda, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi. Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyununda yer alan Civan Canova sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Civan Canova kimdir, kaç yaşında? İşte hayatıyla ilgili detaylar.
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