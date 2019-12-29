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29.12.2019

Cipte tabancayla vurulmuş cesedi bulundu |Video

Konya'da Mehmet Ali T.'nin (34), hastanenin arkasındaki tenha bölgede, kapıları kilitli, park halindeki cipte, göğsünden vurulmuş cesedi bulundu. Araçta tabanca bulan polis Mehmet Ali T.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, Beyhekim Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği'nin arkasındaki tenha bölgede, park halindeki cipi fark etti. Şüphe üzerine 01 KG 695 plakalı cipin yanına giden ekipler, kapıların kilitli, sürücünün ise hareketsiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kapısı gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan cipteki kişinin, tabancayla göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi. Mehmet Ali T. olduğu belirlenen kişinin yanında tabanca bulundu. Olayın intihar olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yapılan incelemenin ardından Mehmet Ali T.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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