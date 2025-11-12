12 Kasım 2025, Çarşamba

Çine’deki hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı: 14 gözaltı

Giriş: 12.11.2025 15:22
Olay, geçtiğimiz günlerde Yolboyu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maden işletmesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kasa hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili kamera görüntüleri ve dijital materyalleri inceleyen jandarma ekipleri, olaya karışan şahısları tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi Aydın’da, Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın işbirliğiyle de 11 şüpheliyi Denizli’de yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
