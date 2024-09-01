02 Eylül 2024, Pazartesi
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Çınar ağacına yıldırım düştü! Altında bulunan 30 küçükbaş öldü
Muğla’da Seydikemer ilçesinde çınar ağacına yıldırım düşmesi sonucu, altında bulunan 60 küçükbaştan 30'u öldü. Hayvanlar bulunduğu yerden alınıp açılan çukura gömüldü. Hayvanların sahibi Kadir Kör, ölen hayvanları ve yıldırım düşen ağacı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya da paylaştı.