13 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!

Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2024 18:02
Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek dumanlar geniş alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sokak, polis ekipleri tarafından yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen gecekondu sakinleri evlerinin yandığını görünce ne yapacaklarını bilemedi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra sokak trafiğe açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı!
E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı!
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Baraj kenarında erkek cesedi bulundu!
Bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı!
Bindiği taksiciyi bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı!
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!
Çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
Çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
Zorunlu kış lastiği denetimi!
Zorunlu kış lastiği denetimi!
Yolu kısaltmak için bariyeri kesip kapı yaptılar
Yolu kısaltmak için bariyeri kesip kapı yaptılar
40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı
40 bin liralık altın çalan hırsızlar tutuklandı
Oğluna hüngür hüngür ağladı
Oğluna hüngür hüngür ağladı
Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Refüjü aşıp istinat duvarına çarptı!
Refüjü aşıp istinat duvarına çarptı!
Fabrikada korkutan yangın
Fabrikada korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster