Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi!

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek dumanlar geniş alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sokak, polis ekipleri tarafından yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen gecekondu sakinleri evlerinin yandığını görünce ne yapacaklarını bilemedi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra sokak trafiğe açıldı.

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