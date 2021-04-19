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Çiğdem Hazar Şeker isimli Tiktok kullanıcısı Ramazan’da türbede dini değerlerle dalga geçti

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Giriş: 19.04.2021 14:30
Güncelleme:19.04.2021 14:39
Daha önce birçok kez skandal videolarla tepki çeken TikTok'ta yeni bir rezalet yaşandı. Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcı Ramazan ayı için sözde bir video çekti. Ancak videoda ne Ramazan ayına ne de İslam'a uygun davrandı. Türbeye giren Çiğdem Hazar Şeker, Sami Yusuf'un seslendirdiği bir ilahide ağzını oynatarak elindeki Yasin cüzüyle türbe içinde dalga geçer gibi hareketler yapıp sandukaya kapandı.
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