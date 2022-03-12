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Çiğdem Hakim, son yolculuğuna uğurlandı

İHA
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Giriş: 12.03.2022 10:35
Bursa'daki çocuk parkında asılı halde cesedi bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in sır ölümüne ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Genç hakimin bıraktığı 3 sayfalık notta, "Bu kararı kendi irademle aldım" cümlesinin yer aldığı gün yüzüne çıktı. Geçen yaz; savcı olan eşinden boşanan ve psikolojik sorunlar yaşayan Çiğdem Bayrakçeken'in, ölü bulunduğu parkın adı ise şaşkına çevirdi.
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