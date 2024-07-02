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CHP’li Mahmut Tanal il müftüsünü aşağılamak isterken rezil oldu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 02.07.2024 09:49
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kur'an kurslarını denetleyen Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın yolunu kesti. Şov yapmak istedi. İl müftüsüne alakasız sorular soran Tanal'ın görüntüleri büyük tepki aldı.
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