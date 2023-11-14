14 Kasım 2023, Salı
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "temiz" dediği Körfez aşırı kirli çıktı!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "tekrar yüzeceğiz" dediği Körfez kirli çıktı. Belediyenin analiz yaptırıp, ‘temiz’ olduğunu açıkladığı iç körfez, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın analizlerinde aşırı kirli çıktı.