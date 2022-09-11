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CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti!

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Giriş: 11.09.2022 13:07
CHP kimi belediyelerin sözde zam şov yaparak maaş vermezken, kimi yer de zam taleplerine tehditlerle cevap veriyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen de zam isteyen işçileri provokatör olarak lanse ederek büyük bir skandala imza attı.
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CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti!
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti!
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