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CHP'li belediyeden asırlık ağaca tabela operasyonu! Yine çevre katliamı yaptılar

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Giriş: 01.02.2024 10:01
Sözde çevreci görünen CHP'li belediyeler her fırsatta ağaç katliamı yaparken, bu katliamlara bir yenisi daha eklendi. CHP'li Şişli Belediyesi, Nişantaşı'nın göbeğinde asırlık bir ağacı estetik merkezinin tabelasını kapattığı gerekçesiyle budadı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan konuyu köşesinde değerlendirirken, "Nasıl bir belediyecilik bu anlamak mümkün değil!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
CHP’li belediyeden asırlık ağaca tabela operasyonu
CHP'li belediyeden asırlık ağaca tabela operasyonu
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