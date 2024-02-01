CHP'li belediyeden asırlık ağaca tabela operasyonu! Yine çevre katliamı yaptılar

Sözde çevreci görünen CHP'li belediyeler her fırsatta ağaç katliamı yaparken, bu katliamlara bir yenisi daha eklendi. CHP'li Şişli Belediyesi, Nişantaşı'nın göbeğinde asırlık bir ağacı estetik merkezinin tabelasını kapattığı gerekçesiyle budadı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan konuyu köşesinde değerlendirirken, "Nasıl bir belediyecilik bu anlamak mümkün değil!" sözleriyle duruma tepki gösterdi.