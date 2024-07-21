CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin fahiş su zammına vatandaştan büyük tepki: Gerçek yüzlerini gösterdiler

CHP yönetiminde olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 metreküpe kadar olan su birim fiyatını 1,83 TL'den 10 TL'ye yükselterek tam yüzde 446 oranında zam yaptı. Fahiş zamma vatandaşlar büyük tepki gösterirken, "Sosyal demokratlık buysa, ne diyelim" ve "Gerçek yüzlerini gösterdiler" şeklinde yorumda bulundu.