CHP yönetimindeki Silivri Belediyesi kadınlara mahsus plajı ortak kullanıma açtı

İstanbullu kadınların sıklıkla tercih ettiği Silivri Kadınlar Plajı artık hem erkek hem de kadınlara açık olacak. Silivri Belediye Başkanı CHP'li Bora Balcıoğlu, "Kadınlarımızın özgürlüğünü sınırlandırmak isteyenlerle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullanarak İstanbullu kadınların kendilerine has plaja gitme özgürlüklerini elinden aldı. CHP'li Balcıoğlu'nun 'özgürlük' anlayışı kafaları karıştırdı.