CHP Namık Tan Hakan Fidan'ı hedef aldı! Tepki Tel Aviv'den değil CHP’den geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde kontrolden çıkan İsrail'in tasmasını artık sahiplerinin eline alması gerektiğini söylemişti. Hakan Fidan'ın bu sözlerine tepki, Tel Aviv'den değil, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan geldi. Namık Tan'ın Hakan Fidan'ı eleştiren paylaşımına çok sayıda vatandaş yorum yaparak tepki gösterdi.

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