24 Ekim 2024, Perşembe
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Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahla vuruldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, silahla vurularak yakalandı. Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit ederek arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.