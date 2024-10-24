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Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahla vuruldu

Cezaevinden izinli çıkan şahıs silahla vuruldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 16:40
Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, silahla vurularak yakalandı. Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit ederek arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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