08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Ceza kesilen sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı
Malatya'da, ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen bir araç sürücüsü ile trafik polisi arasında kavga çıktı. Tekme tokat dakikalarca süren kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.