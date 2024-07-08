08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ceza kesilen sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2024 16:33
Malatya'da, ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen bir araç sürücüsü ile trafik polisi arasında kavga çıktı. Tekme tokat dakikalarca süren kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı
Sürücü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı
Deprem konutları teslim ediliyor
Deprem konutları teslim ediliyor
Afet bölgesinde yeni konutlar yapılıyor
Afet bölgesinde yeni konutlar yapılıyor
Antalya’da inşaat alanında yangın
Antalya'da inşaat alanında yangın
Adana’da sokak köpeği dehşeti
Adana'da sokak köpeği dehşeti
Ayı yemek ararken böyle görüntülendi
Ayı yemek ararken böyle görüntülendi
Aracıyla Kızılay metro istasyonuna uçtu
Aracıyla Kızılay metro istasyonuna uçtu
Ölümün kıyısında balık tuttular!
Ölümün kıyısında balık tuttular!
Kıyıları tehdit eden istila
Kıyıları tehdit eden istila
Aşırı sıcaklarda nelere dikkat edilmeli?
Aşırı sıcaklarda nelere dikkat edilmeli?
Çatı katında çıkan yangın korkuttu
Çatı katında çıkan yangın korkuttu
Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada
Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster