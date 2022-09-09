Cenneti kazanma vesilesi: Anne - baba rızası... İslam ışığında anne - baba hakkı

Annemize ve babamıza iyilikle muamele etmek yüce dinimizin emirlerinden biri. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetler hem de hadis-i şerifler anne ve babaya iyi davranmakla hükümlü olduğumuzu bize bildiriyor. Peki anne - baba hakkını bugünün dünyasında nasıl anlamalıyız? Detaylar alanının uzman isimleriyle anne ve babaya hürmeti İslam ışığında ele aldığımız haberimizde...

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