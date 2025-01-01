02 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çekmeköy'de mobilya mağazasında yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çekmeköy’de mobilya mağazasında yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çekmeköy'de mobilya mağazasında yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2025 23:21
Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Çilek Mobilya mağazasında yangın çıktı. İşletmeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangın esnasında oluşan yoğun dumandan etkilenen bir mağaza personeli tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekmeköy’de mobilya mağazasında yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı
Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı
Yaşlı çiftin yaşadığı gecekondu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Yaşlı çiftin yaşadığı gecekondu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Bartın’da otelde korkutan yangın
Bartın'da otelde korkutan yangın
Çekmeköy’de mobilya mağazasında yangın!
Çekmeköy'de mobilya mağazasında yangın!
E-5’te seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
E-5’te seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki tır alev alev yandı
Park halindeki tır alev alev yandı
Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları arttı!
Yeni yıl ile birlikte trafik cezaları arttı!
Galata’da tarihi Gazze mitingi!
Galata'da tarihi Gazze mitingi!
Oyuncak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor
Oyuncak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor
Mübarek üç aylar başladı!
Mübarek üç aylar başladı!
Noel baba kostümüyle korkunç cinayet!
Noel baba kostümüyle korkunç cinayet!
Duvarsız bina! Gerçek yıkılan bina ile ortaya çıktı
Duvarsız bina! Gerçek yıkılan bina ile ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster