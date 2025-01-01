Çekmeköy’de mobilya mağazasında yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Çilek Mobilya mağazasında yangın çıktı. İşletmeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangın esnasında oluşan yoğun dumandan etkilenen bir mağaza personeli tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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