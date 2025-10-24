Çekici üzerinde bu kez kazalı bir araç değil, dev yapay çiçek sergilendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çekici, üzerinde sergilenen dev çiçek buketi ile çok ilgi çekici hale dönüştü. Çekici üzerinde bu kez kazalı ya da arızalı bir araç değil, aracı tamamen kaplayan dev yapay bir çiçek yer aldı. Görenler gözlerine inanamadı, şaşkınlığını gizleyemedi. Kimisi cep telefonlarıyla gördüklerini kaydetti, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

