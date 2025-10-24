24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çekici üzerinde bu kez kazalı bir araç değil, dev yapay çiçek sergilendi
Çekici üzerinde bu kez kazalı bir araç değil, dev yapay çiçek sergilendi

Çekici üzerinde bu kez kazalı bir araç değil, dev yapay çiçek sergilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 16:09
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çekici, üzerinde sergilenen dev çiçek buketi ile çok ilgi çekici hale dönüştü. Çekici üzerinde bu kez kazalı ya da arızalı bir araç değil, aracı tamamen kaplayan dev yapay bir çiçek yer aldı. Görenler gözlerine inanamadı, şaşkınlığını gizleyemedi. Kimisi cep telefonlarıyla gördüklerini kaydetti, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekici üzerinde bu kez kazalı bir araç değil, dev yapay çiçek sergilendi
İstanbul’da sağanak alarmıyla okullar tatil!
İstanbul'da sağanak alarmıyla okullar tatil!
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Tunceli’de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Tunceli'de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
Lüks araçlarda büyük vurgun!
Lüks araçlarda büyük vurgun!
Bodrum’da su alarmı: Barajlar kritik seviyede
Bodrum’da su alarmı: Barajlar kritik seviyede
Beynine saplanan implant hayatını kararttı!
Beynine saplanan implant hayatını kararttı!
Konforlu ulaşım için 150 bin ton sıcak asfalt döküldü
Konforlu ulaşım için 150 bin ton sıcak asfalt döküldü
Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü
Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü
Daha Fazla Video Göster