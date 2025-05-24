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Cehennem Deresi’nde kum kekliği operasyonu

Cehennem Deresi'nde kum kekliği operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 21:52
Cehennem Deresi'nde doğa yürüyüşü yaparak fotoğraf çeken doğa fotoğrafçısı Tarık Oran, nehir kenarında terk edilmiş balıkçı ağlarına dolanmış iki kum kekliği gördü. Kekliklerden biri kurtulmayı başarırken, Oran da diğer kekliği ağlardan kurtardı. Kurtarılan kum kekliği, yapılan kontrolde herhangi bir yara almadığı anlaşılınca doğaya bırakıldı.
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Cehennem Deresi’nde kum kekliği operasyonu
Cehennem Deresi’nde kum kekliği operasyonu
Cehennem Deresi'nde kum kekliği operasyonu
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