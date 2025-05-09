Çayda kaybolan Mustafa’nın cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'te sıcak havadan bunalıp, girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan Mustafa Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Kaya’nın cansız bedeni, Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışması sonucu kaybolduğu yerin yakınında bulundu. Kaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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