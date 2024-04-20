Çay bahçelerinde hasat öncesi bakım! Üreticilere telgraf otu uyarısı

Karadeniz’den dünyaya açılan ve ülkemizin önemli sembollerinden olan çayın üreticileri hasat öncesinde çay bahçelerine bakım yapıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Çay-Kur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim üreticilere önemli tavsiyelerde bulundu.

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