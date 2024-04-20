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Çay bahçelerinde hasat öncesi bakım! Üreticilere telgraf otu uyarısı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 20.04.2024 11:19
Karadeniz’den dünyaya açılan ve ülkemizin önemli sembollerinden olan çayın üreticileri hasat öncesinde çay bahçelerine bakım yapıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan  Çay-Kur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim üreticilere önemli tavsiyelerde bulundu.
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Çay bahçelerinde hasat öncesi bakım!
Çay bahçelerinde hasat öncesi bakım!
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