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Çatıdan düşen işçinin feci ölümü

İHA
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Giriş: 08.12.2021 12:27
Gaziantep’te bir iplik fabrikasının çatısında çalışan personel, dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Oktar Dolaşır (37), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, 4 organize sanayi bölgesindeki bir iplik fabrikasında sabah sularında yaşandı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre, fabrikanın çatısında çalışan 37 yaşındaki Oktar Dolaşır, çalıştığı esnada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden talihsiz işçi, çatıdan aşağıya düşerek zemine çakıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi fabrikadaki diğer işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dolaşır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Dolaşır'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Jandarma ekipleri işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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