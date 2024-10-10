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Canlı yayında yüzleşme! Pınar, annesi ve Haluk stüdyoda | Haluk Pınar'a uygunsuz videolar ile şantaj mı yaptı?

Canlı yayında yüzleşme! Pınar, annesi ve Haluk stüdyoda | Haluk Pınar'a uygunsuz videolar ile şantaj mı yaptı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 01:15
ATV'nin en çok sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün stüdyoda yüzleşme yaşandı. Eski sevgilisi Haluk'un kendisine saplantılı olduğunu iddia ederek Esra Erol'a katılan Pınar'ın annesi Fatma Hanım da bugün stüdyoya geldi. Pınar, saplantılı aşığı Haluk Ersan’dan kurtulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Şiddet, şantaj ve taciz iddialarının odağındaki Haluk Ersan, Pınar ve annesi canlı yayında yüzleşti. İşte yaşananlar...
Canlı yayında yüzleşme!
Canlı yayında yüzleşme!
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