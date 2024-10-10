10 Ekim 2024, Perşembe
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Canlı yayında yüzleşme! Pınar, annesi ve Haluk stüdyoda | Haluk Pınar'a uygunsuz videolar ile şantaj mı yaptı?
ATV'nin en çok sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün stüdyoda yüzleşme yaşandı. Eski sevgilisi Haluk'un kendisine saplantılı olduğunu iddia ederek Esra Erol'a katılan Pınar'ın annesi Fatma Hanım da bugün stüdyoya geldi. Pınar, saplantılı aşığı Haluk Ersan’dan kurtulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Şiddet, şantaj ve taciz iddialarının odağındaki Haluk Ersan, Pınar ve annesi canlı yayında yüzleşti. İşte yaşananlar...