Canlı yayında fabrika böyle patladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında dün çıkan yangın, 10 fabrikaya daha sıçradı. O esnada canlı yayın konuğu olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sıcak bölgeden bilgi verirken patlama meydana geldi. O anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.