Canlı yayında dehşet saçmıştı! Arda Küçükyetim’e 75 yıl 5 ay hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 09:15
Eskişehir'de sosyal medyada canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayarak dehşet saçan 19 yaşındaki Arda Küçkyetim hakkında karar çıktı. Sanığa "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından toplam 75 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
