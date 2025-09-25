25 Eylül 2025, Perşembe
Canlı yayında dehşet saçmıştı! Arda Küçükyetim'e 75 yıl 5 ay hapis cezası
Eskişehir'de sosyal medyada canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayarak dehşet saçan 19 yaşındaki Arda Küçkyetim hakkında karar çıktı. Sanığa "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından toplam 75 yıl 5 ay hapis cezası verildi.