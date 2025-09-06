06 Eylül 2025, Cumartesi

Çankırı'da doğalgaz patlaması panik yarattı
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı

Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 16:07
Çankırı Cumhuriyet Mahallesi İplik Pazarı Sokak’ta Kargaz doğalgaz hattı çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. İş makinesinin doğalgaz borusuna zarar vermesi sonucu şiddetli patlama yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Esnaf Haşim Kış, “Bir anda panik yaşadık, korktuk, hemen dışarı çıktık” dedi. Patlama sonrası elektrik ve tüp kontrolleri yapılarak güvenlik önlemleri alındı. Kargaz ekipleri sızıntıyı gidermek için çalışmalara başladı. Sokakta güvenlik önlemleri devam ediyor ve vatandaşlar uyarıldı.
