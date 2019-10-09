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09.10.2019

Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı

Yeşilköy’de bir kafeteryada kendisini öldürmek isteyen kişiden kaçarak kafenin mutfağına sığınan kadını, iş yeri sahibi kadın kurtardı. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi kadın elinden yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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