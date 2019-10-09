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09.10.2019
Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı
Yeşilköy’de bir kafeteryada kendisini öldürmek isteyen kişiden kaçarak kafenin mutfağına sığınan kadını, iş yeri sahibi kadın kurtardı. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi kadın elinden yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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