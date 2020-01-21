21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.01.2020

Cani katil! Müge Anlı canlı yayınına katılmıştı! İşte kan donduran o sözleri |Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert bir vahşi cinayete daha tanıklık etti. Katil zanlısı Hüseyin Kasnakçı, canlı yayında cinayeti defalarca reddetmişti. Üstelik Müge Anlı'nın "Sen öldürdün itiraf et" sözlerine karşılık "Ben cani miyim?" diyerek yanıt veriyordu. Katil zanlısı Kasnakçı programda reddettiği cinayeti sorguda itiraf etti. Peki çocukluk arkadaşını neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşanmıştı? İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve katil zanlısının katıldığı o programa ait video görüntüler...

Müge Anlı ile Tatlı Sert bir vahşi cinayete daha tanıklık etti. Katil zanlısı Hüseyin Kasnakçı, canlı yayında cinayeti defalarca reddetmişti. Üstelik Müge Anlı'nın "Sen öldürdün itiraf et" sözlerine karşılık "Ben cani miyim?" diyerek yanıt veriyordu. Katil zanlısı Kasnakçı programda reddettiği cinayeti sorguda itiraf etti. Peki çocukluk arkadaşını neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşanmıştı? İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve katil zanlısının katıldığı o programa ait video görüntüler...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Katili çocukluk arkadaşı çıktı!
Katili çocukluk arkadaşı çıktı!
Feci TIR kazası havadan görüntülendi
Feci TIR kazası havadan görüntülendi
Genç kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu
Genç kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu
Gencin imdadına AFAD yetişti
Gencin imdadına AFAD yetişti
Ceren Özdemir’in avukatı A Haber’e konuştu!
Ceren Özdemir’in avukatı A Haber’e konuştu!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
İzmir’de yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı
İzmir’de yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı
Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme
Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme
İstanbul'a kar geliyor!
İstanbul'a kar geliyor!
AVM'de korkutan yangın!
AVM'de korkutan yangın!
Bursa'da silahlar konuştu!
Bursa'da silahlar konuştu!
Daha Fazla Video Göster