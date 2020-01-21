Cani katil! Müge Anlı canlı yayınına katılmıştı! İşte kan donduran o sözleri |Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert bir vahşi cinayete daha tanıklık etti. Katil zanlısı Hüseyin Kasnakçı, canlı yayında cinayeti defalarca reddetmişti. Üstelik Müge Anlı'nın "Sen öldürdün itiraf et" sözlerine karşılık "Ben cani miyim?" diyerek yanıt veriyordu. Katil zanlısı Kasnakçı programda reddettiği cinayeti sorguda itiraf etti. Peki çocukluk arkadaşını neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşanmıştı? İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve katil zanlısının katıldığı o programa ait video görüntüler...

Müge Anlı ile Tatlı Sert bir vahşi cinayete daha tanıklık etti. Katil zanlısı Hüseyin Kasnakçı, canlı yayında cinayeti defalarca reddetmişti. Üstelik Müge Anlı'nın "Sen öldürdün itiraf et" sözlerine karşılık "Ben cani miyim?" diyerek yanıt veriyordu. Katil zanlısı Kasnakçı programda reddettiği cinayeti sorguda itiraf etti. Peki çocukluk arkadaşını neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşanmıştı? İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve katil zanlısının katıldığı o programa ait video görüntüler...