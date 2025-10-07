Çanakkale’de yol çöktü, otomobiller göçüğe düştü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece boyunca devam eden yağış nedeniyle altyapı çalışması yapılan yol çöktü. 2 otomobil de göçüğün içine düştü. Çöken yolda sıkışan maddi hasarlı araçlar çekici yardımı ile çekilecek.

