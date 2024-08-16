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Çanakkale'de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı

Çanakkale'de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 09:19
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.
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