Çanakkale’de korkutan taşkın! Sarıçay yatağından çıktı

Çanakkale'de günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kenti adeta ikiye bölen Sarıçay'ın taşmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 il için yaptığı kritik 'sarı kodlu' uyarının ardından bölgede teyakkuz ilan edilirken, Atikhisar Barajı'nın tam doluluğa ulaşmasıyla yükselen su seviyesi şehir merkezinde büyük paniğe yol açtı. Taşkın sonrası köy minibüslerinin bulunduğu otopark tamamen sular altında kalırken, bölgedeki son durumu ve kritik detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.