CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çanakkale’de korkutan taşkın! Sarıçay yatağından çıktı

Çanakkale'de günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kenti adeta ikiye bölen Sarıçay'ın taşmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 il için yaptığı kritik 'sarı kodlu' uyarının ardından bölgede teyakkuz ilan edilirken, Atikhisar Barajı'nın tam doluluğa ulaşmasıyla yükselen su seviyesi şehir merkezinde büyük paniğe yol açtı. Taşkın sonrası köy minibüslerinin bulunduğu otopark tamamen sular altında kalırken, bölgedeki son durumu ve kritik detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Öne Çıkanlar

ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı
ABD-İran hattında kritik eşik
ABD-İran hattında kritik eşik
Trump İran'da nasıl bir rejim istiyor?
Trump İran'da nasıl bir rejim istiyor?
Kredi kartı düzenlemesinde neler var?
Kredi kartı düzenlemesinde neler var?