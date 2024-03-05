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Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul depremini tetikler mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 11:31
Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkuya neden olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, Prof. Dr. Süha Özden'e sordu.
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