Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul depremini tetikler mi?

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkuya neden olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, Prof. Dr. Süha Özden'e sordu.

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