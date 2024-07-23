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Çanakkale’de kapya biber hasadı

Çanakkale’de kapya biber hasadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 10:28
Çanakkale'nin meşhur kapya biberinde hasat başladı. Salçası, turşusu yapılan kapya biberini dış ülkeler de tercih ediyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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Çanakkale’de kapya biber hasadı
Çanakkale’de kapya biber hasadı
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