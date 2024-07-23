Çanakkale’de kapya biber hasadı

Çanakkale'nin meşhur kapya biberinde hasat başladı. Salçası, turşusu yapılan kapya biberini dış ülkeler de tercih ediyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.

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