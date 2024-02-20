20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

Çanakkale'de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2024 15:18
Çanakkale Biga'da kendisinden boşanmak isteyen eşini çamaşır ipiyle boğarak öldüren ardından da belediye çöplüğüne gömen Fırat Y.'nin olaydan 5 ay önce eşini ve albino hastası görme engelli iki kızını diri diri yakmaya çalıştığı ortaya çıktı. Katil, şeytani planı emniyette itiraf ederken; talihsiz kadın ve 5-6 yaşlarındaki iki kızın o gün şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi.
Çanakkale’de kan donduran cinayet
Çanakkale'de kan donduran cinayet
Tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs kamerada
Tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs kamerada
Askerlere de ateş açmışlar! Arazi kavgasında flaş detay
Askerlere de ateş açmışlar! Arazi kavgasında flaş detay
Kaldırımdan ilerleyen maganda taksici gözaltında
Kaldırımdan ilerleyen maganda taksici gözaltında
Kaçak göçmen taşıyan sürücü, aracı polisin üzerine
Kaçak göçmen taşıyan sürücü, aracı polisin üzerine
Sultanbeyli’de otobüste kavga kamerada
Sultanbeyli’de otobüste kavga kamerada
Bu meslek teknolojiye yenik düştü
Bu meslek teknolojiye yenik düştü
Hangi bakanlık kaç personel alacak?
Hangi bakanlık kaç personel alacak?
Ormanın hayaleti Ardahan’da yeniden görüntülendi
"Ormanın hayaleti" Ardahan’da yeniden görüntülendi
Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu
Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" buluştu
CHP’nin ağa babası, Özel’in akıl hocası!
CHP’nin ağa babası, Özel’in akıl hocası!
Korkutan hortum! Ağaçları kökünden söktü
Korkutan hortum! Ağaçları kökünden söktü
Daha Fazla Video Göster