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Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı,1 ölü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 20.04.2024 10:33
Çanakkale’de kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına savruldu. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.
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