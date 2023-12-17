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Çanakkale'de dereler taştı! Vatandaş evine kayıkla gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 11:55
Sağanak yağış Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey'de etkili oldu. Sokaklar su altında kaldı. Vatandaşlar bölgede belediyeden hiçbir yetkilinin olmadığını söyledi. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.
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